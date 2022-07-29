Литва завершает строительство забора на границе с Беларусью 5 29.07.2022, 15:48

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Осталось установить около 20 километров заграждения.

Литва завершает строительство забора на границе с Беларусью. Об этом сообщает BNS. По информации агентства, осталось установить около 20 километров заграждения. Работы планируется закончить к сентябрю.

Заграждение начали строить в прошлом году. Его ведет компания EPSO-G. Общая протяженность барьера составляет 540 км. Протяженность белорусско-литовской границы составляет 679 км. Она также проходит по берегам рек и озер, где барьер устанавливать не планировали.

В июне возведение забора на 180-километровом участке границы с Беларусью закончила Польша.

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