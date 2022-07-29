Жданов: Запад может ударить по бункеру Путина 2 29.07.2022, 15:53

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Главе Кремля дали это понять.

Президент РФ Владимир Путин вряд ли решится пойти на реализацию сценария ядерной войны. Запад не позволит этого ему сделать, поскольку никому не нужна такая ситуация в центре Европы. Вопрос четко отслеживается, и самому Путина дали четко понять, что как только начнутся разговоры о применении ядерного оружия, будет нанесен удар по бункеру, где на тот момент окажется российский глава государства. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире "24 канала" он рассказал о том, что Запад приложит усилия, чтобы Путин не превратил войну в ядерную. Вопрос четко отслеживают, поскольку никто не хочет реализации подобного сценария.

По его словам, если Москва начнет разговоры о применении ядерного оружия, западный мир нанесет превентивный удар.

"Коллективный Запад не позволит перевести эту войну в ядерную, – отметил Жданов. Путину дали четко понять, что нанесут превентивный удар по центру принятия решений, как только (в Москве, - ред.) начнут разговоры о применении ядерного оружия", - объяснил ситуацию эксперт.

Также он добавил, что бить Запад будет по бункеру, где окажется Путин. Западные мир знает, где этот бункер. И Путин тоже это понимает.

"Они будут бить по самому Путину или по тому бункеру, где он будет находиться на тот момент. Они четко знают, где он находится. И он (Путин, - ред.) это понимает", - подчеркнул Олег Жданов.

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