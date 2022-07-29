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Белорусский доброволец погиб во время освобождения украинского села

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  • 29.07.2022, 16:04
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Белорусский доброволец погиб во время освобождения украинского села

Боец полка Калиновского входил в состав штурмовой группы.

28 июля в Украине погиб еще один доброволец, боец батальона «Волат», сообщили в полку Кастуся Калиновского.

Представители полка по просьбе родственников погибшего не публикуют его личные данные. Известно, что он погиб во время операции по освобождению украинского села от российских оккупантов.

Он входил в состав штурмовой группы и получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Тело его удалось эвакуировать.

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