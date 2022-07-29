«Наши маленькие дети оказываются незащищенными» 29.07.2022, 16:12

Белорусы требуют от Минздрава купить вакцину против менингококковой инфекции для детей.

Белорусы создали петицию — просят Минздрав зарегистрировать и начать закупать вакцину для профилактики менингококковой инфекции группы «В». Ее можно применять с двух месяцев жизни ребенка. Прививка называется «Бексеро», ее производит британская фармацевтическая компания GSK. Вакцина активно применяется в европейских странах. Но не в Беларуси. Раньше, чтобы привить ребенка этой вакциной, многие белорусы ездили за границу. Но сейчас сделать это стало крайне сложно, пишет zerkalo.io.

Бактерии, вызывающие менингококковые инфекции, в том числе смертельно опасный менингит, который характеризуется воспалением мозговых оболочек, передаются воздушно-капельным путем.

Штаммы менингококка обозначают буквами и цифрами: А, В, С, X, Y, Z, W-135, 29-E, H, I, K и L. Самые распространенные менингококки это A, B, C, W-135, X и Y.

Ежегодно в мире регистрируют около 2,8 млн случаев менингита. Более 300 тыс. становятся смертельными. Треть из них составляют дети до 5 лет.

Каждый пятый выживший после заболевания имеет осложнения: поведенческие проблемы, нарушение координации, потеря слуха, паралич, судорожная активность и другие симптомы.

По данным Национальной службы здравоохранения Британии, девять из десяти случаев инфекции в этой стране у маленьких детей вызывает менингококк группы B. Профилактика заболевания — это вакцинация.

Что с прививками от менингита сейчас?

В нашей стране зарегистрированы две вакцины. И обе американские. Первая — «Менактра» от компании Sanofi Pasteur (группы штаммов A, C, W-135, Y). Она разрешена для детей с 9 месяцев. Вторая — «Труменба от Pfizer (группа штаммов В), которая применяется с 10 лет. Однако они не входят в Национальный календарь профилактических прививок. То есть не обязательны.

В 2019 году в Минздраве объясняли это низким уровнем заболеваемости менингококковой инфекцией в стране. Главный внештатный инфекционист Минздрава профессор Игорь Карпов в интервью «Медвестнику» отмечал: если в Беларуси в 1995-м было 4,5 случая менингококковой инфекции на 100 тысяч населения, то в последние годы — 0,38−0,68 случая из года в год. Между тем, ежегодно от менингококковой инфекции в Беларуси умирает примерно 6−10 человек. Основная группа риска — это дети в возрасте до двух лет, их 40% от всех заболевших.

Но даже с зарегистрированными вакцинами в Беларуси проблема. По словам нашей читательницы из Минска, перебои с поставками бывают довольно часто:

— В Минске они то есть, то их нет. Полагаю, что в общем в Беларуси, потому что общаюсь с мамами и из других городов, ситуация такая же.

Мы позвонили в Минский городской центр вакцинопрофилактики как частное лицо, чтобы узнать, есть ли сейчас в наличии «Менактра» или «Труменба».

— Уже нет. Вчера сделали пять последних вакцин, и когда будет новая партия трудно сказать. Заведующая сейчас в отпуске, будет через несколько недель. Как выйдет на работу, то будет заказывать вакцины, — ответили в центре. На вопрос, есть ли вакцины в поликлиниках, посоветовали позвонить в частные центры:

— Если, конечно, что-то осталось с предыдущих партий. Может быть, что-то будет в частных медицинских центрах. Звоните туда.

Журналисты позвонили как частное лицо и в один из медцентров, которые прививают от менингококковой инфекции. Это «Нордин». Однако в центре рассказали, что вакцины у них нет.

— Ожидаем поступление, — сказали там.

Чего хотят подписавшие петицию?

— Вакцины для профилактики менингококковой инфекции группы «В» для детей до 10 лет у нас попросту нет, потому что она не зарегистрирована, — рассказывает читательница, одна из инициаторов петиции. — Во многих европейских странах данная прививка внесена в национальные календари вакцинации. Там применяют вакцину «Бексеро». А наши маленькие дети оказываются незащищенными. Раньше белорусы, которые в курсе ситуации с вакцинами, ездили в Польшу или Литву на такие прививки. Но сейчас попасть в соседние страны стало проблематично из-за того, что получить визу в эти страны почти нереально.

Авторы петиции считают, что Минздрав должен учитывать повышенный интерес родителей к вакцинации от менингококка группы «В» и обратиться к производителю вакцины «Бексеро», компании GSK и поспособствовать регистрации препарата на территории страны.

— Министерство также имеет полномочия выдать разрешение на ввоз незарегистрированных лекарственных средств (как это было с вакцинами «Эупента», «Хеалив» до момента их регистрации). Что может сделать возможным закупку у иных поставщиков, — говорят авторы петиции. — Мы, родители, заботимся о сохранении здоровья наших детей в том числе с помощью своевременной вакцинации. Мы готовы оплатить вакцинацию своих детей, главное — это ее доступность.

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