Белорус поехал в Польшу на самокате 29.07.2022, 16:24

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Белорусы ищут способ быстрого прохождения границы.

Кто-то берет с собой детский велосипед, а кто-то пытается проехать на... самокате! Такой эксперимент недавно проделал популярный гродненский ведущий Андрей Ирха. Он поехал на самокате через ПП "Берестовица - Бобровники". АвтоГродно узнал, что из этого получилось.

Как пришла идея?

– Как ты догадался отправиться за границу на самокате? – интересуется корреспондент АвтоГродно у Андрея.

– Все началось с того, что мы другом собрались поехать в Польшу на автомобиле. В тот день в ПП "Берестовица" была большая очередь и мы поехали через Литву, а именно, через ПП "Бенякони". Там мы стояли недолго, но обратили внимание, как много людей на велосипедах пересекает границу и что некоторые из них просят у автомобилистов светоотражающие жилеты, – говорит Андрей.

Так у нашего собеседника появилась идея прогуляться в Друскининкай на велосипеде. Что через неделю он и сделал.

– Расскажу про жилеты, – продолжает Андрей. – В Литву на велосипеде можно проехать только в светоотражающем жилете. Мне казалось, что его можно без проблем купить на АЗС возле границы. В общем, загрузил велосипед в машину и поехал к ПП "Привалка", а по дороге останавливался у АЗС и искал жилеты. Оказывается, на заправках их нет! Поэтому, доехав до приграничной АЗС, пришлось развернуться и вернуться на "Южный" рынок, где жилет найти удалось. Ну а дальше я снова отправился на границу.

Подъезжая к литовскому пограничнику, Андрей спросил: "К вам можно на велосипеде?"

"Да хоть на самокате", – сказал пограничник и тут Андрей задумался. А увидев самокатчика, который ехал из Друскининкая в сторону границы, Андрей понял, что пограничник не шутил.

К слову, на велосипеде ПП "Привалка - Райгардас" Андрей пересек за 20 минут, а в обратном направлении – за час. Эффективно.

Поездка в Польшу на самокате

Идея съездить за границу на самокате стала навязчивой.

А так как нужно было ехать за ВАТами в Польшу, наш собеседник решился на эксперимент.

– Я взял свой самокат, загрузил его в машину и поехал в ПП "Берестовица - Бобровники". Возле Берестовицы припарковал автомобиль и поехал дальше на самокате, – рассказывает Андрей.

Белорусские пограничники и таможенники пропустили самокатчика без вопросов. А на польской территории начались вопросы.

– У первого польского шлагбаума ко мне выбежал пограничник со словами "пан, у тебя права есть, а техпаспорт на самокат"? Ничего этого у меня с собой не было. Права оставил в машине, а техпаспорта на самокат никогда и не было. Пограничник порекомендовал мне разворачиваться и ехать в Беларусь, но все же разрешил попробовать проехать дальше, – говорит собеседник.

Самокатчик стал в очередь с автомобилями и вскоре к нему подошел еще один польский пограничник. Он уточнил, есть ли водительские права и без них пропускать отказался со словами: "На велосипеде бы пропустил, а на самокате нельзя".

– Правда, пограничник разрешил мне подсесть к кому-нибудь в машину и проехать в Польшу с самокатом в качестве пассажира. Так я и сделал – нашлись люди, которые согласились меня провезти через границу и подвезти до Белостока, спасибо, – говорит Андрей.

Поездив по Белостоку на самокате, Андрей хотел вернуться до границы на автобусе и приехал на автовокзал.

– Оказалось, прямых автобусов из Белостока в сторону ПП "Бобровники" нет, нужно ехать с несколькими пересадками, поэтому я снова решил ехать автостопом и выехал на трассу. Вскоре остановился парень, белорус, и подвез меня к Бобровникам. Очередь из машин была большой, я решил попробовать проехать на самокате в обратном направлении. Подъехав к шлагбауму, ко мне опять вышел польский пограничник и снова сказал, что на самокате нельзя. Еще и штраф хотел дать, что пока я ехал к нему, поднял трубку телефона и ответил на звонок. Но обошлось, – вспоминает Андрей.

Самокатчику вновь пришлось искать попутку и такой человек нашелся. Самокат загрузили в багажник, проехали польский пункт пропуска, а белорусский Андрей захотел пройти на самокате.

– Белорусские пограничники решили отправить меня на углубленный осмотр, где уже стояла очередь из автомобилей, а каждую проверяли по минут 40-50. Полтора часа пришлось прождать в очереди, стоя на самокате, а затем меня проверили и я поехал дальше в Беларусь.

Вердикт от первого лица

– Как видите, белорусские пограничники и таможенники пропускают людей на самокатах. А польские – нет. И это странно. В мае 2021 года в Польше обновились ПДД и появились пункты про самокаты. Самокатчикам ограничили максимальную скорость, запретили ездить на них вдвоем, но про техпаспорта и водительские права никаких пунктов не было. Вероятно, запрет на въезд на электросамокате оговаривается какой-то внутренней инструкцией либо это личная инициатива пограничников.

– Кстати, какой у тебя самокат? Ты хотел на нем доехать из ПП "Бобровники" до Белостока?

– У моего электросамоката запас хода 12 километров, а максимальная скорость 27 км/ч. Этого достаточно, чтобы проехать пункт пропуска и поездить по Белостоку, но добираться до города я все равно планировал на попутке. Самокат был исключительно в качестве велосипеда, я хотел поскорее пройти пограничные и таможенные контроли. И на попутку с самокатом сесть намного проще, чем с велосипедом, – добавил Андрей.

Теперь Андрей хочет поехать на самокате в Литву. Прокатиться до Друскининкая, а там сесть на автобус, доехать до Вильнюса и прокатиться на электросамокате.

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