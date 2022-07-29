Военный эксперт: Украину ждут большие бои на юге страны 29.07.2022, 16:26

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Россияне накапливают остатки сил, чтобы совершить прыжок.

Сергей Кузан, украинский военный эксперт, рассказал в эфире Радио НВ, что российские силы пытаются собрать последние дееспособные силы, чтобы получить инициативу на юге Украины.

«Я бы хотел сказать, что по всему Югу, я думаю, мы еще будем наблюдать попытки российского наступления, потому что перебрасываются большие подразделения десантных войск. Где-то примерно 14 БТГ, то есть это 8 с половиной тысяч именно десантных войск и будет доведено до 10−11 [тысяч]. Это говорит о том, что россияне попытаются переломить ситуацию в целом на Юге. Речь идет и о Запорожье, и Николаевском направлении», — считает Кузан.

По мнению эксперта, оккупанты понимают, что теряют инициативу.

«Поэтому нас еще предстоят большие бои, но нашему командованию известны эти планы противника и [ВСУ] готовятся принять врага. А на Запорожском направлении, кроме того, перебрасывают дополнительные танковые подразделения, потому что на севере россияне видят, что иначе они теряют инициативу», — добавляет он.

«Там не затишье, там постоянно идут бои, но все же россияне не диктуют инициативу даже в этом направлении. Поэтому они сейчас значительно усиливают свои подразделения для того, чтобы попытаться переломить, перехватить инициативу и для своего удара они концентрируют такие силы. Поэтому нельзя сказать, что все окончено на Юге, но думаю, что в ближайшее время мы уже увидим решение. Потому что сил на более одного такого „скачка“ у россиян на данный момент нету», — резюмировал аналитик.

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