Французские ученые выяснили, что ракообразные опыляют водоросли 29.07.2022, 16:29

Прямо как морские пчелы.

Группа биологов из Университета Сорбонны обнаружила, что мелкие морские ракообразные переносят половые клетки красных водорослей для их размножения. Этот процесс похож на то, как пчелы опыляют растения. Результаты этого исследования ученые опубликовали в журнале Science.

Ранее ученые считали, что процесс переноса пыльцы растений под водой осуществляется с помощью течения без участия животных. Но выяснилось, что это не так.

Мириам Валеро, популяционный генетик из Сорбоннского университета, и ее коллеги изучали генетику и скрещивание красных водорослей, или багрянок, на примере Gracilaria gracilis.

Собрав образцы морских водорослей, ученые заметили в резервуаре множество изоподов — мелких ракообразных. Это вдохновило их на эксперимент.

Биологи отделили женские растения от мужских и разместили их в цистернах со стоячей водой. В одну емкость поместили ракообразных, а в другую — нет.

Выяснилось, что в цистерне с изоподами водоросли успешно размножались, в отличие от той, в которой их не было.

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