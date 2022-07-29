Госдеп США предложил российским «троллям» сдать Пригожина 29.07.2022, 16:34

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Евгений Пригожин

Назначена новая награда.

Госдепартамент США назначил награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая даст установить местонахождение российского бизнесмена Евгения Пригожина и еще 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".

"Они сознательно и преднамеренно вступили в сговор, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам путем нарушения, препятствования и разрушения законных функций государства через мошенничество и обман с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года", — говорится на сайте программы Госдепа "Вознаграждение за помощь правосудию".

Тем, кто готов рассказать о местоположении Пригожина, предлагается связаться с Госдепом через защищенные мессенджеры Signal, Telegram, WhatsApp или в даркнете через браузер Tor.

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