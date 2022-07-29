Адвокат снова не смогла увидеть Николая Автуховича, который держит голодовку 29.07.2022, 16:41

Так называемый суд проходит без политзаключенного.

Николая Автуховича, который держит "сухую голодовку" 19 дней, второй день не может увидеть адвокат. Сегодня Автухович снова отсутствовал на судебном процессе по своему делу, сообщает "Еврорадио".

"Адвокат снова ходатайствовала о возвращении его на процесс — отклонено. Также адвокат была у начальника тюрьмы, который сообщил, что Автухович находится на территории тюрьмы, что его обследуют 3 раза в день местные врачи", — рассказала дочь Автуховича.

Вчера, 29 июля, Автуховича тоже не было на суде. Судья отклонила ходатайство адвоката о возвращении его в суд, сославшись на систематические нарушения с его стороны.

"Что с ним и в каком папа состоянии — адвокат не знает. У нее есть информация, что вчера были какие-то движения насчет скорой, но не известно, или она вызывалась для папы, или для кого-то другого. Ждем новостей от адвоката еще вечером", — написала дочь Автуховича.

Единственное требование Автуховича, который голодает 19 дней — передавать ему письма от родных.

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