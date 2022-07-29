«Эффект Цусимы» для Кремля Сергей Климовский

29.07.2022, 16:45

Россия может прийти в движение.

Освобождение Херсона и изгнание рашистов с правобережья Днепра может вызвать в РФ повторение "эффекта Цусимы" времен первой русско-японской войны. Потеря 21 корабля империей в мае 1905 г. было ее крупным поражением, но не означала проигрыш в войне, притом, что Россия утратила возможность атаковать Японские острова. "Эффект Цусимы", подобно ядерному взрыву, имел несколько поражающих факторов, и фактор военных потерь в нем был не самым разрушительным. Его можно сравнить с ударной волной и воронкой после ядерного взрыва: больно, но можно перетерпеть, как и любой взрыв, однако световая волна и радиация меняют многое.

В случае Цусимского сражения роль световой волны сыграл психологический шок от него, который испытали все жители Российской империи, уверенные в ее абсолютном военно-техническом превосходстве. В результате этого шока слово "Цусима" стало нарицательным и довеском к нему стало слово "шапкозакидательство". Радиоактивными волнами от Цусимы можно назвать политические события и изменения в менталитете, произошедшие в империи вслед за этим. Русские даже навсегда перестали смотреть на японцев как на отсталых и диких азиатов.

"Цусима" у Херсона может вызвать подобный шок у россиян. Она также поставит Кремль перед необходимостью объяснить им, что то, чем он занимается пять месяцев в Украине на всех языках этой планете, кроме российского, называется войной. Причем, независимо от того, как это называют россияне и кем они себя возомнили. Кремлю придется менять всю доктрину этой войны, а в менталитете россиян произойдет сдвиг. Какой именно и как быстро – вряд ли кто-то может сейчас уверенно сказать, но предположения имеются. Изменения в менталитете, как и после Цусимы, вызовут какие-то политические подвижки. В их контексте намеченное на 7 октября 70-летие Путина будет работать лишь на его уход.

Анализ "эффекта Цусимы" от поражения в Украине – такое же увлекательное занятие, как и анализ того, кто в РФ захочет и сможет им воспользоваться. Возможны самые различные сценарии с их пересечением и наложением друг на друга. Московские аналитики работают с этим не первый день и месяц по заказам от разных "башен" Кремля, но официальная для всех установка одна – поиск способов не допустить повторения "эффекта Цусимы".

Один из таких способов, получивший приоритет, – активизировать газовую войну с ЕС. Предполагается, если это не позволит добиться желаемого результата – отказа Украины от части своей территории, то позволит отсрочить "эффект Цусимы", который возникнет из-за освобождения ВСУ и партизанами Херсона и правобережья Днепра.

Суть этого способа – снизить поставку газа в ЕС до того технического минимума, ниже которого РФ придется его массово сжигать. В результате, по расчетам Москвы, возникнет причинно-следственная цепочка: резкий и огромный рост цен на газ в ЕС, который запустит маховик инфляции. Инфляция вызовет протесты, которые либо вынудят страны ЕС заставить Украину начать переговоры с РФ и отдать ей часть своей территории, либо приведут к смене правительств в ряде стран ЕС на более лояльные к российскому империализму. Возможно, и на дружественные. Это идиллические ожидания Кремля от этого плана. Возможны и совсем фантастические приложения к нему.

Более приземленные ожидания – просто заставить ЕС уговорить Украину начать затяжные переговоры о сдаче территории и на это время прекратить боевые действия с обеих сторон. В Кремле отдают себе отчет, в данной военно-политической ситуации никакое правительство Украины, даже если оно на 30% состоит из шпионов и латентных коллаборантов не может позволить себе за два-три дня отдать РФ около 20% территории страны. Поэтому такие переговоры будут неизбежно затяжными с разными вариантами и что-то нужно вернуть Украине в качестве "жеста доброй воли". Этим что-то являются правобережье Херсонской области и какая-то часть Харьковской области, которую Москва очень хочет оставить себе. Настолько сильно хочет, что не спешит захватывать Бахмут и Северск, надеясь обменять их на Изюм и Купьянск.

Расплатиться с ЕС за помощь в организации таких переговоров в РФ планируют газом, вплоть до согласия увеличить его транзит через Украину. Тут тоже возможны самые разные комбинации. Разумеется, те политики в ЕС, кто поможет переговорам, получат денежные подарки от Кремля.

Третий вариант выполнения Москвой этого ее плана самый реалистичный и сводится к тому, чтобы после двух-трех недель боев в междуречье Ингульца и Днепра вывести свои войска из Херсона в качестве такого же "жеста доброй воли" как и с острова Змеиный. В этом случае Кремль получит возможность избежать "эффекта Цусимы" и отсрочить его до 2023 г. Если грамотно сопроводить их уход политическим и пропагандистским шумом, то можно даже будет выдать поражение за победу. Но если Москва устроит затяжную битву за Херсон, то отменить "эффект Цусимы" не получиться, так как ее военное поражение будет слишком очевидным даже для россиян, а попытки его скрыть лишь усугубят ситуацию.

Для Кремля это вполне приемлемый вариант. Главное, чтобы такой уход не был похож на бегство. Поэтому уже на следующий день после того, как ракеты проделали крупное сито на одном из участков дорожного полотна Антоновского моста, под Херсон срочно перебросили три батальона десантников. Такое сито из моста следовало сделать еще 24-25 февраля и не ракетами, а отбойными молотками, но "маємо те, що маємо". Приемлемость для Кремля этого варианта не только в том, чтобы избежать "эффекта Цусимы", но и получить время, чтобы разобраться с другими своими проблемами. ВСУ после освобождения Херсона вряд ли будут до конца года проводить крупные наступательные операции и Кремль получит три-четыре месяца на размышления.

Проблемы у Кремля растут как снежный ком, причем, большую их часть он создает себе сам. В частности, то резкое снижение подачи газа в ЕС через "Северный поток-1" и ГТС Украины, которое он начал с середины июля, должно было по плану произойти в сентябре. Но Кремль решил его начать на полтора-два месяца раньше из-за риска, что в августе у него может возникнуть "Цусима" не только в Украине, но и в Сирии.

Эрдоган еще в мае анонсировал новую военную операцию против террористов в Сирии, но и не уточнял, каких именно, и не спешил ее начинать. Не секрет, что "дамасского мясника" Башара Асада он считает самым опасным террористом. Асад это знает, почему 27 июля его генералы и заявили, что готовы отразить любое турецкое вторжение. Этому предшествовали три дня ракетных и артиллерийских перестрелок с турецкой армией и Национальной армией Сирии. Авиация РФ в этом тоже поучаствовала. Какие-то иранские подразделения в Сирии заявили, что будут защищать Асада. Но их активность не понравилось Израилю, и он для профилактики разбомбил не только иранский завод по сборке дронов в Сирии. Иордания заявила, что ей не нравятся провокации асадистов на границе и их контрабанда наркотиков через нее.

Все это стало происходить после приезда 18 июля Эрдогана в Тегеран и появления там Путина 19 июля. Неудивительно, что Эрдоган при встрече с Путиным заставил себя ждать.

Синхронное наступление в августе в Украине и в Сирии дает Эрдогану сильные козыря. Ракетный обстрел Россией 23 июля порта Одессы и 26 июля Одесской области усилил их. За Путиным есть и старый долг. В 2018 г. он обязался передать под контроль турецкой армии два сирийских района Манбидж и Талл-Рифат к северу от Алеппо и до сих пор не сделал это. Поездка Эрдогана 5 августа в Сочи будет последней попыткой заставить Москву выполнить этот договор без стрельбы. Высока вероятность, что на этот раз Москва его таки выполнит, чтобы избежать "Цусимы" в Сирии и ее разрушительного эффекта в РФ. Но это будет такой же его отсрочкой, как и уход войск РФ из Херсона.

Правда, в запасе у Кремля есть и план подтолкнуть большую войну Ирана со всеми его соседями. Но в Тегеране на это пойдут, лишь когда увидят официальное вторжение войска Лукашенко в Украину и оценят итоги первой недели войны РФ с Польшей и НАТО. Честь начать третью мировую войну Иран предоставляет России.

Москва может отсрочить "Цусимы" в Украине и Сирии, но отсрочить третью, зреющую на ее газовом фронте с ЕС, ей будет крайне сложно или невозможно. Но пока эта "Цусима" еще не столь актуальная для Кремля, как две другие, поскольку ее поражающие фактору начнут полноценно действовать только в 2023 г.

Кремль может утешать себя мыслью, что продает сейчас Европе газа в десять раз меньше, но в десять раз дороже, и вроде как остается при тех же деньгах. Но это, во-первых, серьезное преувеличение, и во-вторых, это временная ситуация. Временная в ней высокая цена газа, а падение продаж уже фактор постоянный. Резкий скачок цены газа с 1600 до 2300 долларов за тысячу кубов на спотовом рынке Европы, произошедший с 25 по 27 июля из-за снижения до 40% мощности прокачки по "Северному потоку-1", это результат того, что в ЕС никак не могут забыть о существовании газа из РФ. Когда забудут и перестанут на него рассчитывать, то цена вернется к 1600 долларам и будет постепенно снижаться по законам рынка.

Снизить ее помогут и аресты российских активов в ЕС, возобновившиеся после снижения прокачки. Европейцы логично склоняются к мысли, что россияне должны заплатить за войну, которую Москва начала 24 февраля. Заплатить не только украинцам, но и им, так как газовая война ее составная часть. Поскольку большие работы в Украине по устранению разрушений от российской агрессии явно не тема этого года и даже начала следующего, то замороженные деньги РФ и конфискованное имущество ее олигархов логично использовать для субсидий по снижению цены газа и торможения инфляции. Такие предложения уже звучат в Европе. Это нарушит и план Москвы привести к власти на антиинфляционных протестах столь близких ей лево-правых авторитаристов. Более того, "правые" авторитаристы из "Альтернативы для Германии" или "Фронта" Ле Пен тоже станут требовать конфискаций, чтобы удержаться на плаву. "Левым" авторитаристам в такой ситуации останется делать то, что они умеют лучше всего – пересказывать "Капитал" и фантазии Маркса.

Москва отреагирует на это волнами своих обычных истерик и угрозой конфисковать всю иностранную собственность в РФ. Но по некоторым оценкам около 40% ее ВВП создавали в иностранных компаниях. Так что, это будет еще одним пилением Кремлем сука, на котором он сидит. Не со всеми можно поступить так, как с "Макдональдс", переименовать во "Вкусно – и точка". Кстати, крайне безвкусное переименование, демонстрирующее тупую агрессию и авторитаризм менталитета россиян, – если власть сказала, что вкусно, то и нечего спорить.

Европа жить без газа из РФ научится быстро. По-настоящему учиться этому надо всего пяти странам: Австрии, Венгрии, Германии, Словакии и Чехии. Но "Газпром", который 80% газа экспортировал в Европу, без нее так хорошо жить, как жил, уже не сможет. То, что он четко в середине лета перекрыл "Северный поток-1", свидетельствует о двух фактах.

Первый, добыча газа им упала настолько, что он может позволить себе такие "шалости" без ущерба для себя в виде избытка газа, который некуда девать. Это еще одно очень веское основание, чтобы ЕС забыл о его газе, по той простой причине, что у "Газпрома" его мало. Второй факт, у Кремля сдали нервы, и он начал газовую атаку на два месяца раньше, чем ее было бы логично начать. Начал не только из-за грозящих ему "Цусим" в Украине и Сирии, но и потому, что у "Газпрома" мало газа. Если ЕС все-таки уговорит Украину отдать часть своей территории РФ или, по крайней мере, начать такие переговоры, то затем может выясниться, что у "Газпром" нет нужного количества газа, чтобы отблагодарить ЕС и получится большой конфуз.

Москва надеется избежать этого, блефуя и играя на зазорах во времени. Для нее было бы очень удобно начать такие переговоры с Украиной и ЕС в сентябре, а лучше в августе. Затем начать полноценно качать в Европу газ, а когда среди зимы выяснится, что его у "Газпрома" мало, то просить у ЕС вывести из-под санкций газодобычу и зазвать европейские компании помочь восстановить ее в РФ на самых льготных для них условиях. В Кремле надеются, что Европа на это среди зимы пойдет, особенно, если ощутит вкус подешевевшего газа и тишины в Украине из-за затяжных переговоров.

Кремль посредством июльской газовой атаки на ЕС и сопряженного с ней блефа хочет избежать "эффекта Цусимы" на этом фронте, который начнет проявляться в 2023 г. вслед за аналогичным эффектом от нефтяного эмбарго, вступающего в действие в декабре. Эффект от углеводородной "Цусимы" по результатам можно сравнить с ядерным взрывом в кремле как центре принятия решений, но без радиоактивного пепла на улицах Москвы.

Поэтому не стоит удивляться, что Москва продолжает блефовать, отказывается забрать из Германии отремонтированную в Канаде турбину для "Северного потока", и рассказывает сказки, что другие турбины на нем тоже ломаются одна за другой. Это не только блеф из-за грозящих "Цусим", но и мелкая хитрость, чтобы создать на всякий случай запас из турбин без всякой уверенности, что они понадобятся.

Сергей Климовский, "Обозреватель"

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