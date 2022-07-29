Двое детей и 4 миллиона пчел: как столичная семья завела собственную пасеку 29.07.2022, 17:00

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Пчеловодство стало для пары минчан образом жизни.

Сезонная обработка и подготовка пчел, расширение гнезд, распечатка сот, откатка меда – это будни… вернее, выходные одной удивительной столичной семьи. Каждую пятницу они едут на собственную пасеку. Журналисты aif.by поговорили с хозяйкой «Медового Устья» Юлией.

- Детство Владимира, мужа, прошло в деревне Устье Оршансекого района, в то время его отец держал несколько ульев. Он и сейчас активно помогает на пасеке. После школы Владимир поступил в педуниверситет на факультет естествознания, в 1998 году написал курсовую по пчеловодству и как-то увлекся. Начал применять научный подход для увеличения продуктивности пчел, а потом и для вывода пчелиных маток. Это совпало с моментом нашего знакомства. Пчеловодство так глубоко проникло в нашу жизнь, что когда родилась дочка, то имя ей выбрали… Майя.

Наша пасека находится в Витебской области, в том самом Устье. Место уникальное с точки зрения медоносной базы — здесь растительность низинных болот, заливных пойменных лугов, широколиственных лесных массивов с древесными и кустарниковыми медоносами, сады и сельхозугодья опытных полей Института льна НАН Беларуси. Есть даже «экзотика» — аллея бархата амурского.

Пасека сегодня включает 40 пчелосемей и около 50 мини-семей для вывода пчелиных маток. Одна семья – в среднем 100 тысяч пчел. То есть в нашем ведомстве порядка 4 миллионов медовых тружениц.

БОЧКА МЕДА

- Многие не имеют понятия о труде пчеловода...

- Представление, что достаточно купить улей, заселить в него пчел и он сам будет приносить мед, - иллюзия. Необходимы желание и элементарные знания по биологии, содержанию и разведению пчел. Минимальный набор инструментов пасечника — дымарь, маска, пчеловодная стамеска, приспособления для распечатки сот, медогонка. Если говорить про процесс, то получение меда — «вершина айсберга». До и после медоносного периода есть много других работ. В весенний период это осмотр пчел после зимовки, обработка от паразитов, расширение гнезд и еще много всего. Осенью — подготовка пчел к зиме. Кроме того — постоянно нужно обновлять сотовые рамки, предварительно навощив новые. Таким образом, работа с пчелами продолжается с ранней весны до поздней осени. А в остальное время года идут подготовительные работы к новому сезону.

Со временем возникает желание облегчить и оптимизировать свой труд. Так, постепенно у нас появился современный инвентарь — электромедогонка, стол для распечатки сот, электроножи, инкубатор для вывода маток, паровая воскотопка и еще много всего. В планах — сделать мини-музей меда и купить кремовалку, чтобы делать крем-мед. В этом году сделали пробную партию крем-меда с ягодами, прополисом, пергой и имбирем.

- Мед приносит вам что-то, кроме удовольствия?

- Это больше хобби, чем бизнес. Мы действительно любим сам процесс, это наш образ жизни. Естественно, что мед - неотъемлемая часть нашего рациона. Наибольшую пользу мед приносит в натуральном виде, но также в нашей семье он активно используется для приготовления различных блюд. Из любимого - утка, запеченная в медово-соевом соусе, и настойка айвы на меду.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ

- Не кусают вас пчелы?

- Долгое время у нас была местная среднерусская пчела, но уже на протяжении 7 лет мы разводим пчел породы Бакфаст. Это очень продуктивная и миролюбивая порода. Конечно, без укусов не обходится, но это не отбивает у детей желания участвовать в процессе.

- Дети тоже участвуют в процессе?

- Да, это семейное дело. Назару 6 лет, он любит собирать сотовые рамки - это хорошая альтернатива конструктору. А четырехлетняя Майя с удовольствием надевает маску и идет с папой на поиски пчелиной матки — королевы пчел. Но, естественно, любимое дело у детей — откатка свежего меда. Так что искренне рады за детей — у них есть возможность изучить природу в ее естественном виде.

- У вас полноценная рабочая неделя в Минске, а потом еще полноценные рабочие выходные на пасеке. Трудитесь, как пчелы. Откуда силы?

- Часто работает принцип - чтобы морально отдохнуть, нужно физически устать. Мы очень рады, что у нас есть такое увлечение и место, куда можно приехать и слиться с природой. Раннее утро, пение птиц, жужжание пчел, ароматы цветов, меда - это бесценно. Это лучший способ забыть о городской суете и хоть ненадолго абстрагироваться от негативных новостей. Друзья предложили назвать нашу усадьбу «Медовое Устье», нам очень понравилось. В этом есть философский смысл – начало чего-то. И не только меда, конечно.

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