Почему российские ВДВ практически перестали существовать в Украине 10 29.07.2022, 17:03

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Российское командование «принтером забивало гвозди».

Специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ рассказал, почему российские десантники несут огромные потери в Украине.

Он подтвердил, что Россия использует десантников не по назначению.

«Десантные войска предназначены для решения одной задачи: захват ключевых военных объектов и плацдармов в тылу противника, прежде всего вблизи политических центров. Такая попытка была предпринята в начальный период войны в Украине — захват аэродрома Гостомеля. Предполагалось, что десантно-штурмовые части, которые на вертолетах высадились в Гостомеле, захватят аэродром, возникнет такой воздушный мост, куда высадятся достаточно крупные части десантников, которые затем пойдут на Киев. Эта операция провалилась», — напомнил Федоров.

Эксперт рассказал, что после этого десантников, как и морских пехотинцев Россия начала использовать «в качестве пехоты, хотя и лучше подготовленной физически».

«Но, опять же, характер боевых действий, в которых использовались и морские, и воздушные десантники, отличался от тех, к которым их готовили. И, соответственно, они несли очень тяжелые потери, потому что их бросали на самые опасные или на самые важные участки, где была наиболее сильная оборона ВСУ», — объяснил Федоров.

Комментируя информацию о том, что под Харьковом недавно разбили российское спецподразделение, которое на Дальнем Востоке охраняло порты от подводных диверсий, он сказал, что «можно и принтером забивать гвозди».

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