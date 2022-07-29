Бывший политзаключенный Дмитрий Фурманов женился на девушке, которая боролась за его свободу 4 29.07.2022, 17:09

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Свадьба прошла в красно-белых цветах.

Бывший политзаключенный Дмитрий Фурманов провел за решеткой год и три месяца. Все это время его ждала Ольга, его девушка. 29 июля пара поженилась в Вильнюсе, куда переехала после освобождения Дмитрия из колонии. На свадьбу пригласили всех желающих.

Как это было — в фоторепортаже «Нашей Нивы».

Свадьба прошла в красно-белых цветах — в такой гамме были подобраны аксессуары невесты и жениха и наряды многих гостей.

Напомним, Дмитрия задержали 29 мая 2020 года. Молодой человек был похищен прямо с пикета, где находился законно.

Ольга дважды держала голодовку в поддержку возлюбленного, который был за решеткой.

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