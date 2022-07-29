Украинский эксперт: Киеву стоит разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко 4 29.07.2022, 17:15

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Независимая Беларусь — ключевой интерес Украины.

Научный сотрудник Варшавского университета Александр Шевченко написал тезисно, что должен изменить Киев в отношение к Беларуси как можно скорее, чтобы не дать поссорить белорусов и украинцев окончательно. Его статью, основанную на докладе аналитической группы "Беларусь в регионе" Варшавского университета опубликовала "Европейская правда".

Белорусский интерес Украины

Объективным интересом Украины является само существование независимой Беларуси. Здесь можно следовать популярной в Польше формуле, согласно которой существование независимых стран на пространстве ULB (Украина, Литва, Беларусь) является объективным интересом Польши. Украинский интерес в этом смысле полностью совпадает с польским.

Возможное включение Беларуси в состав России будет означать более 1000 километров российско-украинской границы на севере Украины и дальнейшее усиление российского влияния в регионе. С другой стороны, каждый шаг к ослаблению зависимости Беларуси от России также ослабляет имперские амбиции и возможности России.

Очевидно, что найдутся голоса, которые скажут, что независимость Беларуси – это дело белорусов, и это правильно. Но до тех пор, пока независимость Беларуси остается объективным украинским интересом, до тех пор это также будет вопросом безопасности Украины и ее будущего.

Польша поняла это еще в начале девяностых, поэтому канал "Белсат" работает там уже 15 лет на государственные средства, есть много стипендий для белорусских студентов, а для граждан Беларуси упростили получение постоянного вида на жительство, а не депортировали из страны. Это стратегическое видение ситуации и реализация собственной стратегии, которая рано или поздно даст свои результаты.

Украина обречена быть соседом Беларуси, а значит, объективная заинтересованность в существовании независимой Беларуси будет для Украины постоянной. Это, в свою очередь, означает необходимость разработки долгосрочной стратегии собственной политики в отношении Беларуси. А это требует как минимум невербального отношения к Беларуси со стороны граждан Украины, в том числе тех, кто пострадал и сейчас страдает от ракет, выпущенных с территории Беларуси. Следовательно, первой задачей гражданского общества в Украине и Беларуси является предотвращение вражды между собой, от которой выиграет только Москва.

Принципы будущих отношений с Беларусью

После 24 февраля представители украинской власти различных уровней неоднократно обращались к белорусскому народу.

Красной линией через эти обращения и апелляции являются очень конкретные тезисы. Первый — это не война белорусов, Беларусь вовлечена в эту войну марионеточным правительством Путина и Лукашенко. Второй — белорусы имеют возможность предотвратить вовлечение собственной армии в боевые действия против Украины. Их можно считать позицией украинских властей относительно участия Беларуси в российской агрессии. Исходя из этой позиции, в будущем можно будет восстановить отношения Украины с демократической Беларусью.

Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне против Украины.

На чем будут строиться будущие украинско-белорусские отношения? Независимая Беларусь — это национальный интерес Украины. Это фундаментальный тезис, с которого должны начинаться будущие белорусско-украинские отношения. При этом он останется актуальным как в случае падения режима Лукашенко после окончания российско-украинской войны, так и в случае, если ему удастся удержаться у власти. Это только повлияет на механизмы того, как Украина будет поддерживать независимость Беларуси, но сам этот интерес останется неизменным при любых обстоятельствах.

Следующий — признание Беларуси оккупированным государством как минимум с 23 сентября 2020 года — дня "инаугурации" Лукашенко. С точки зрения Украины, это было бы естественным шагом, так как Киев не признает исход выборов в августе 2020 года.

Учитывая участие российских пропагандистов и силовиков в подавлении протестов в Беларуси и постоянное присутствие российских войск в стране с тех пор, у Украины есть все основания признавать Беларусь оккупированным государством. Это позволило бы решить вопрос об ответственности Беларуси за участие в военной агрессии прямо сейчас, возложив ее на представителей режима Лукашенко. Первым шагом на этом пути должен стать разрыв дипломатических отношений с режимом Лукашенко.

Еще один момент — отделение белорусского народа от режима Лукашенко. Украинские власти придерживаются этого принципа на уровне риторики. С другой стороны, психологическая травма украинцев, которые терпят российские ракетные удары со стороны Беларуси, будет длиться годами, поэтому даже после окончания войны тезис о том, что это была война Путина и Лукашенко, а не белорусского народа, останется актуальным.

Белорусы участвуют в борьбе украинцев за свободу как минимум с 2014 года. Одной из первых жертв режима Виктора Януковича во время событий Евромайдана стал 25-летний белорус Михаил Жизневский. Эту смерть можно считать своеобразной отправной точкой.

В июле 2014 года был сформирован полк белорусских добровольцев "Пагоня", который воевал на стороне Украины на Донбассе. А в июне 2015 года появилась тактическая группировка "Беларусь". После 24 февраля белорусские воинские части были объединены в батальон имени Кастуся Калиновского, который сейчас воюет в составе Вооруженных сил Украины.

Не стоит забывать и о борьбе белорусов внутри страны. Самым ярким примером этого является "железнодорожная война", фактически начавшаяся сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину. В условиях разветвленной системы спецслужб и связанного с этим огромного риска подобные действия не менее героичны, чем непосредственное участие в войне. Поэтому примеры такой борьбы также могут стать фундаментом для будущих украинско-белорусских отношений.

Отсутствие антиукраинских настроений среди белорусов является одним из ключевых факторов, которые сделали невозможным для Лукашенко прямое вовлечение белорусских военных в войну России против Украины. Это означает, что были услышаны вышеупомянутые призывы украинских политиков и в стране открылся другой, невидимый, но очень эффективный фронт. Это еще одно доказательство того, что эта война не является войной белорусского народа.

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