Банки массово объявили о возможных перебоях в работе 1 29.07.2022, 17:28

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С чем это связано?

На выходных 30 и 31 июля многие банки приостанавливают оказание некоторых услуг. Это связано с переходом банковской системы на стандарт ISO 20 022 для платежей внутри страны — это международный стандарт обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями, сообщает zerkalo.io.

«Сбер Банк (Беларусь)»

В банке предупредили, что в выходные 30 и 31 июля в офисах «Сбер Банк (Беларусь)» не будут обслуживать физлиц. А с 29 июля по 1 августа банк ограничит проведение отдельных операций физических и юридических лиц, сообщили в пресс-службе банка.

Частным клиентам банка будут недоступны некоторые услуги как в отделениях банков, так и дистанционные. В отделениях банка с разного времени 29 июля до 9 утра 1 августа не будут принимать деньги для перечисления их на счета в другие банки. У частных клиентов не будет возможности продать в отделениях банка наличную иностранную валюту и принимать платежи по региональным договорам для их перечисления на счета в другие банки. До этого времени будут ограничения по кредитованию физлиц.

В этот период будут ограничения в работе приложения и интернет-банке, а также для некоторых операций в системе ЕРИП. Платежи в приложении, интернет-банке и в устройствах самообслуживания не будут проходить до вечера 31 июля.

Заплатить по кредитам дистанционно и подписать договор на кредит будет невозможно до утра понедельника, 1 августа. До этого же срока будут недоступны операции по пополнению кредитных карт «FUN Platinum / КартаFUN», депозитных и текущих счетов, а также счета с картой в АИС ЕРИП.

До утра 31 июля не будут проходить платежи и переводы в мобильном приложении и интернет-банке. Будут недоступны операции по депозитам, а также будет отсутствовать возможность выполнения операций в удаленных каналах: «СберБанк Онлайн», банкоматах с функцией приема платежей, устройствах самообслуживания.

С 1 августа клиентам предстоит обновить приложения банка, чтобы проводить платежи. Причем сделать это предлагают, скачав специальный файл на сайте «Сбер Банк (Беларусь)». «В старой версии приложения, совершение произвольного перевода будет недоступно», — говорится в сообщении банка.

«Альфа-Банк»

С 16 часов 29 июля до 10 часов 30 июля будут недоступны переводы по номеру счета в InSync и «Альфа Клик» (переводы клиентам Альфы будут работать как обычно).

30- июля с 03.00 до 06.00 не будут работать мобильные приложения, платежные терминалы, не будут проходить платежи в ЕРИП в пользу «Альфа банка».

Также возможны кратковременные задержки в доставке SMS-оповещений, предупредили в пресс-службе банка.

«БТА банк»

В этом банке возможны кратковременные перерывы в работе банковских сервисов 30 июля с 9.00 до 19.00. Все бездоговорные платежи в кассах не будут принимать с середины дня 29 июля до утра 1 августа.

С 15.30 пятницы 29 июля банк перестанет принимать в обработку платежные документы юрлиц через систему дистанционного банковского обслуживания. А с 1 августа работать с ней можно будет по новому стандарту.

«29, 30, 31 июля не принимаются произвольные платежи в СДБО для физических лиц. Прием произвольных платежей в СДБО для физических лиц возобновится с 09.00 01.08.2022», — предупредили в банке.

В выходные не будут работать все пункты обмена валюты.

«ВТБ банк»

С 21.00 31 июля до 09.00 01 августа возможны перебои или недоступность систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц. Также может отмечаться низкая производительность сервисов банка при повышенной нагрузке, говорится на сайте банка.

«Беларусбанк»

«31 июля в период времени с 23.00 до 00.00 в связи с обновлением версий программного обеспечения банка и внедрением методологии стандарта ISO 20 022 во всех каналах обслуживания периодически могут быть недоступны сервисы для совершения платежей», — отмечают в банке.

«Банк БелВЭБ»

30 июля с 13.00 до 17.00 нельзя будет воспользоваться услугой перевода «Свободный платеж» через интернет-банк и мобильное приложение.

Система дистанционного банковского обслуживания клиентов корпоративных клиентов не будет работать с 13.00 до 18.00 30 июля. А мгновенные платежи не будут проходить с 13.00 этого дня до 16:45 01 августа.

«Технобанк»

В этом банке в субботу 30 июля с 09.00 до 13.00 будет временно отсутствовать возможность входа в систему «Интернет-банк онлайн» и мобильное приложение «Технобанк-Бизнес».