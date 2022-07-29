Ученые рассказали, где заканчивается Солнечная система 4 29.07.2022, 17:41

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Проведение измерений в космосе — непростая задача.

Сложность измерений в космосе заставила многих задаться вопросом, где заканчивается Солнечная система. Что ж, оказывается, ответ зависит от того, что вы определяете как конец.

Проведение измерений в космосе — непростая задача. Нельзя просто создать длинную линейку, чтобы вычислить расстояния, когда вы говорите об объектах, которые находятся на расстоянии в миллионы и миллиарды км друг от друга, пишет The Grunge.

Сложность измерений в космосе заставила многих задаться вопросом, где заканчивается Солнечная система. Что ж, оказывается, ответ зависит от того, что вы определяете как конец.

Согласно NASA, есть несколько критериев, по которым можно определить конец Солнечной системы.

Если вы основываете его на том, где заканчиваются планеты, вы можете сказать, что предел нашей системы находится на Нептуне или поясе Койпера — полосе астероидов, где находится карликовая планета Плутон.

Если вы считаете, что Солнечная система состоит из всего, на что влияет гравитация Солнца, вы бы сказали, что она заканчивается в облаке Оорта, которое представляет собой сферическое облако мусора, которое в тысячу раз дальше от Солнца, чем Нептун.

Наконец, можно сказать, что Солнечная система заканчивается там, где заканчивается магнитное поле Солнца.

Но почему все ученые не могут использовать один вариант для определения конца Солнечной системы? Хотя может показаться проще выбрать расстояние и придерживаться его, реальность немного сложнее.

По мере того, как наше понимание Вселенной расширяется, а наши технологии становятся более продвинутыми, мы узнаем больше о тонкостях нашей Солнечной системы. Например, ученые предполагали, что концом нашей Солнечной системы является пояс Койпера, пока астроном Ян Оорт не предположил существование облака Оорта.

Существование облака Оорта может объяснить происхождение некоторых комет, особенно тех, которые не лежат в той же плоскости, что и остальная часть Солнечной системы. Это связано с тем, что облако Оорта имеет сферическую форму и окружает Солнечную систему со всех сторон, в то время как большинство других объектов Солнечной системы существуют примерно в одной плоскости. Это открытие расширило известную Солнечную систему, и новые открытия могут еще больше изменить наше определение.

Большинство ученых определяют конец Солнечной системы как конец гелиосферы, которая создается солнечным ветром и магнитным полем Солнца, образующим пузырь вокруг Солнечной системы.

Край гелиосферы известен как гелиопауза. По данным NASA, поток частиц в гелиосфере распространяется на расстояние, примерно в три раза превышающее расстояние до Плутона. Только два искусственных объекта пересекли гелиопаузу — Вояджер-1 и Вояджер-2. Оба зонда были запущены в 1977 году с целью изучения нашей Солнечной системы и за ее пределами. Вояджер-1 пересек гелиопаузу 25 августа 2012 г., а Вояджер-2 — 5 ноября 2018 г.

Хотя ученые считают гелиосферу более последовательной точкой измерения конца Солнечной системы, данные двух зондов показывают что они покинули гелиосферу на разном расстоянии от Солнца. Это может указывать на то, что гелиосфера постоянно меняется в размерах. Правда в том, что попытка определить конец Солнечной системы — сложная задача, и чем больше мы узнаем, тем сложнее она становится.

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