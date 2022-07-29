Украина расторгла соглашение с Беларусью, подписанное в 1998 году 2 29.07.2022, 17:46

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Фото: depositphotos.com

Денонсирован очередной договор с режимом.

Кабинет министров денонсировал соглашение с правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, подписанное в феврале 1998 года в Минске. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, пишет liga.net.

Соглашение определяло порядок и условия плавания судов Украины и Беларуси по внутренним водным путям обеих стран.

Еще три года назад Украина планировала развивать судоходство с Беларусью и собиралась реализовать масштабный проект водного пути Е40.

Речной коридор Е40 должен был проходить по территории Украины, Беларуси и Польши по рекам Днепр, Припять, Западный Буг и Висла.

Планировалось, что он увеличит перевалку между Балтикой и Черным морем на 4-6 млн тонн грузов в год. Его стоимость оценивалась в $12 млрд.

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