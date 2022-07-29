В Челябинской области вспыхнул пожар на трубопроводе «Газпром трансгаза» 29.07.2022, 17:55

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Возгорание произошло на участке «Бухара — Урал».

На участке магистрального газопровода «Бухара — Урал» «Газпром трансгаз» в Челябинской области произошла разгерметизация и пожар.

Как сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаза», инцидент произошел в 9:27 по московскому времени. Поврежденный участок локализован. Пострадавших нет.

Идут восстановительные работы. Причину происшествия установит специально созданная комиссия.

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