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В Челябинской области вспыхнул пожар на трубопроводе «Газпром трансгаза»

  • 29.07.2022, 17:55
  • 1,040
В Челябинской области вспыхнул пожар на трубопроводе «Газпром трансгаза»

Возгорание произошло на участке «Бухара — Урал».

На участке магистрального газопровода «Бухара — Урал» «Газпром трансгаз» в Челябинской области произошла разгерметизация и пожар.

Как сообщили в пресс-службе «Газпром трансгаза», инцидент произошел в 9:27 по московскому времени. Поврежденный участок локализован. Пострадавших нет.

Идут восстановительные работы. Причину происшествия установит специально созданная комиссия.

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