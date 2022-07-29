Какой будет погода в Беларуси на выходных 29.07.2022, 18:05

В субботу жара спадет.

В субботу, 30 июля, в Беларуси установится комфортная погода без жары и осадков, а в воскресенье обещают дожди, сильный ветер и до +31°С по югу.

30 июля в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый слабый.

Температура воздуха минимальная ночью составит +7…+13°С, по югу будет до +15°С, максимальная днем +21…+27°С.

31 июля ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, утром и днем — сильные дожди.

Ветер умеренный, при грозах порывистый. Днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью будет в пределах от +8°С по северу до +18°С по югу страны, максимальная днем от +15°С по западу до +31°С по юго-востоку республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».