ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении 29.07.2022, 18:13

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов одно из сел в Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

Сообщается, что недавно совместными усилиями с 24-м отдельным штурмовым батальоном «Айдар» освобожден и окончательно зачищен один из населенных пунктов на Донецком направлении.

«Сейчас село больше похоже на призрак: «мертвая» военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения», — говорится в сообщении.

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