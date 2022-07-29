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ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении

  • 29.07.2022, 18:13
ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов одно из сел в Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

Сообщается, что недавно совместными усилиями с 24-м отдельным штурмовым батальоном «Айдар» освобожден и окончательно зачищен один из населенных пунктов на Донецком направлении.

«Сейчас село больше похоже на призрак: «мертвая» военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения», — говорится в сообщении.

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