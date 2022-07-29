ВСУ освободили одно из сел на Донецком направлении
- 29.07.2022, 18:13
Видеофакт.
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов одно из сел в Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.
Сообщается, что недавно совместными усилиями с 24-м отдельным штурмовым батальоном «Айдар» освобожден и окончательно зачищен один из населенных пунктов на Донецком направлении.
«Сейчас село больше похоже на призрак: «мертвая» военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения», — говорится в сообщении.