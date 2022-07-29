В Беларуси вводят новшество по банковским переводам 1 29.07.2022, 18:17

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Какие изменения ожидают клиентов.

С 1 августа платежную систему Беларуси переведут на международный стандарт обмена электронными сообщениями ISO 20 022, сообщил Нацбанк. Теперь клиенты банков будут указывать информацию о назначении платежа. Рассказываем подробней о том, что изменится для физлиц и бизнеса.

С 1 августа платежная система Беларуси перейдет на новый стандарт финансовых сообщений ISO 20 022 для переводов в белорусских рублях. Его используют для обмена электронными сообщениями между банками и другими организациями финансовой сферы.

Как следует из описания системы, в первую очередь изменения затронут банки и другие организации, которые работают с финансами. Но некоторые перемены будут заметны и населению. Это касается безналичных платежей и расчетов в белорусских рублях.

С момента внедрения нового стандарта как бизнесу, так и физлицам нужно будет вносить дополнительные реквизиты при оформлении платежных документов и переводов в белорусских рублях. А именно — с 1 августа для оплаты или перевода в кассе, приложении или интернет-банке физлицам надо будет указывать код назначения платежа. Вводить его можно будет самому либо выбрать из специального справочника. Например, платежи в бюджет будут иметь код 90 101 (операции по платежам в бюджет), а платежи, назначение которых невозможно идентифицировать, код назначения платежа будет 90 401 (другие операции).

Судя по всему, справочник кодов будет автоматически загружен в систему 1 августа. Это позволит клиентам выбирать нужный вариант.

В некоторых банках предупреждают, что за правильность указанных кодов в квитанция будет отвечать плательщик.

Внедрение международного стандарта финансовых сообщений ISO 20 022 было запланировано на начало июля этого года. Введение этого стандарта было предусмотрено союзными программами по углублению интеграции Беларуси и России.

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