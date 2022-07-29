Турция отказалась сотрудничать с Путиным по «Байрактарам» 2 29.07.2022, 18:19

1,282

Путин предлагал Эрдогану совместно производить беспилотники.

Предложение российского президента Владимира Путина о сотрудничестве в отношении беспилотников Bayraktar сейчас не в повестке дня.

Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Lb.ua.

«Я не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что было бы в нашей повестке дня и начало работать», – отметил он.

Демир отметил, что формирование процесса происходит в рамках политики Турецкой Республики, «зона деятельности директората – техническая сторона вопроса».

О предложении российского президента сотрудничать с компанией Вaykar Makina ранее рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».