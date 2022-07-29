Турция отказалась сотрудничать с Путиным по «Байрактарам»2
- 29.07.2022, 18:19
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Путин предлагал Эрдогану совместно производить беспилотники.
Предложение российского президента Владимира Путина о сотрудничестве в отношении беспилотников Bayraktar сейчас не в повестке дня.
Об этом сообщил глава директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, сообщает Lb.ua.
«Я не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что было бы в нашей повестке дня и начало работать», – отметил он.
Демир отметил, что формирование процесса происходит в рамках политики Турецкой Республики, «зона деятельности директората – техническая сторона вопроса».
О предложении российского президента сотрудничать с компанией Вaykar Makina ранее рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.