Латвия не впустила 14 белорусов за поддержку российской агрессии 1 29.07.2022, 18:29

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Им аннулировали визы.

Иностранцев, приезжающих в Латвию из России и Беларуси, на границе усиленно проверяют. Среди них выявляют тех, кто поддерживает российскую военную агрессию против Украины и может создавать угрозу национальной безопасности, пишет LSM.lv.

Повышенное внимание латвийские органы уделяют тем, кто служил в силовых структурах, публично демонстрирует символы поддержки военной агрессию РФ или выражает негативное отношение к Латвии.

Отказ во въезде на территорию Латвии уже получили 62 иностранца: 41 гражданин России, 14 граждан Беларуси и 7 — других стран. Если у таких людей была шенгенская виза, ее аннулировали.

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