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Американский генерал Гетрлинг: Армия РФ обречена на поражение в Украине

  • 29.07.2022, 18:32
Американский генерал Гетрлинг: Армия РФ обречена на поражение в Украине
Марк Гертлинг

Оккупанты несут большие потери.

Российская армия обречена на поражение в Украине из-за необдуманных попыток быстро пополнить свои силы на фоне огромных потерь.

Об этом заявил экс-командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг, пишет Newsweek.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля десятки тысяч российских оккупантов были ликвидированы или ранены.

«Как многим известно, если восстановление/регенерация подразделений, понесших потери, происходит поспешно или выполняется неправильно, это экспоненциально вредит моральному духу и боеспособности. Это стоит выше неэффективной логистики в обречении армии на крах... Следовательно, в России это тоже происходит», — сказал Гертлинг.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются восстановить свои войска за счет неслаженных подразделений, которые полностью истощены и к тому же не хотят быть на поле боя.

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис также раскритиковал военные планы России и ее стратегические неудачи.

«Пока это продолжается, россияне просто демонстрируют очень слабое желание улучшаться. Это касается не только неудачной логистики, они также продолжают совершать явные военные преступления; их боевые планы смехотворно плохи», — сказал Ставридис.

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