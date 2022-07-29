Происшествие на МКАД: Повезло, что все успели оттормозиться 5 29.07.2022, 18:45

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Видеофакт.

Читатель «Онлайнера» вчера, 28 июля, был очевидцем опасной ситуации на МКАД. Один автомобиль перевозил другой, и вдруг всю сцепку стало мотать по дороге, а затем развернуло на все полосы. Это попало на видео.

— Очень повезло ребятам, все успели оттормозиться, — подметил очевидец.

Инцидент произошел на внутреннем кольце.

— Он выезжал с улицы Кижеватова. А так как груз неустойчивый и большой, его расшатало и развернуло. Повезло, что скорость еще не набрал, только начал разгонятся. В итоге уехал без повреждений, — рассказал корреспонденту Onlíner автор видео.

Читатели, знакомые с особенностью перевозки таких грузов, указывают на то, что все проблемы возникли от неправильного размещения перевозимого автомобиля.

— Центр тяжести должен был располагаться над колесами прицепа либо чуть впереди, — отмечают водители.

По Правилам дорожного движения (п. 183), если размещение, крепление, состояние груза создают угрозу безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к устранению возникшей опасности либо прекратить дальнейшее движение.

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