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Готовятся ли РФ и Беларусь к наступлению на север Украины

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  • 29.07.2022, 18:50
  • 3,982
Готовятся ли РФ и Беларусь к наступлению на север Украины

Ответ Генштаба ВСУ.

На сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

«Относительно общей ситуации. На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь не обнаружено», — говорится в сообщении.

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