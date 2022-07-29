Готовятся ли РФ и Беларусь к наступлению на север Украины

Готовятся ли РФ и Беларусь к наступлению на север Украины4
- 29.07.2022, 18:50
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Ответ Генштаба ВСУ.
На сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
«Относительно общей ситуации. На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь не обнаружено», — говорится в сообщении.