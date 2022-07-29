В Запорожской области горит склад оккупантов

В Запорожской области горит склад оккупантов2
- 29.07.2022, 19:03
- 3,318
Фотофакт.
Украинские военные уничтожили склад российских оккупантов в Запорожской области.
Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
«На противоположном берегу склад оккупантов продемонстрировал «жест доброй воли» и вышел из чата», — написал он.
Как сообщалось, украинские военные точными ударами уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.
Кроме того, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.