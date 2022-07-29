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В Запорожской области горит склад оккупантов

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  • 29.07.2022, 19:03
  • 3,318
В Запорожской области горит склад оккупантов

Фотофакт.

Украинские военные уничтожили склад российских оккупантов в Запорожской области.

Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«На противоположном берегу склад оккупантов продемонстрировал «жест доброй воли» и вышел из чата», — написал он.

Как сообщалось, украинские военные точными ударами уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонской области.

Кроме того, украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

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