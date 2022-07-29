На пастбище в Ляховичском районе бык убил пенсионера 2 29.07.2022, 19:04

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иллюстрационное фото

Трагедия произошла в агрогородке Остров.

На пастбище возле агрогородка Остров Ляховичского района 27 июля произошла трагедия: бык напал на пенсионера, подошедшего слишком близко к стаду, и боднул его в живот. Позднее тот скончался в больнице, пишет «Ляхавіцкі веснік».

Сообщается, что местный житель, 71-летний пенсионер, пас неподалеку от деревенского стада свою корову. В какой-то момент животное подошло к стаду, и хозяин направился за ним. Тут от стада отделился бык, который напал на мужчину и боднул его в живот.

Пастух заметил, как пенсионер корчится от боли, и вызвал скорую. Пострадавшего отвезли в больницу, где он вскоре скончался от полученных травм.

По факту смерти мужчины проводится проверка.

Напомним, недавно похожий трагический случай произошел в Вороновском районе — там разъяренный бык убил рабочего местной фермы.

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