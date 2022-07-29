Зачем россияне едут в Беларусь 5 29.07.2022, 19:17

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Ответ туркомпаний.

Граждане России нарастили активность поездок в страны ближнего зарубежья, интересуясь шопингом и банковскими возможностями, рассказывают туроператоры.

В частности, визиты в Беларусь россияне совмещают с шопингом, медицинским туризмом и открытием банковских карт, уточняют в PAC Group.

Растущий спрос на поездки в Беларусь подтверждает и туркомпания «ПАКС»:

Едут за банковскими картами и одеждой ушедших брендов.

Реагируя на ситуацию, туроператоры готовятся предлагать специальные туры. Информация о том, что магазины H&M после приостановки работы с 3 марта возобновят торговлю в Беларуси в августе, добавляет интереса к региону, считают специалисты туриндустрии.

Ранее сообщалось, что из-за санкций в Беларусь пошел поток VIP-туристов из России: путешественники бронируют дорогие туры, трансферы, индивидуальные развлечения и мероприятия. В результате на белорусском рынке туруслуг сформировался устойчивый спрос на престижный отдых.

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