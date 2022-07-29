За время сухой голодовки Николай Автухович похудел на 20 килограммов 1 29.07.2022, 19:50

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Николай Автухович

Политзаключенный 19-й день держит сухую голодовку.

Адвокат наконец смогла встретиться с Николаем Автуховичем, который 19-й день держит сухую голодовку. По словам дочери узника, за время голодовки он потерял уже около 20 кг веса.

«Адвокат сказала, что он пришел сам — ногами — на носилках его не несли. Он шел медленно и в полусогнутом состоянии. Похудевший, сильно осунулся. Ему помогал идти парень, которого тоже выводили — поддерживал отца за руку», — пишет дочь политзаключенного.

Николай Автухович ставит своей голодовкой только одно требование — чтобы ему передавали письма. Теперь он лишен такой возможности: ему не передают даже письма от матери.

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