За время сухой голодовки Николай Автухович похудел на 20 килограммов

За время сухой голодовки Николай Автухович похудел на 20 килограммов1
- 29.07.2022, 19:50
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Политзаключенный 19-й день держит сухую голодовку.
Адвокат наконец смогла встретиться с Николаем Автуховичем, который 19-й день держит сухую голодовку. По словам дочери узника, за время голодовки он потерял уже около 20 кг веса.
«Адвокат сказала, что он пришел сам — ногами — на носилках его не несли. Он шел медленно и в полусогнутом состоянии. Похудевший, сильно осунулся. Ему помогал идти парень, которого тоже выводили — поддерживал отца за руку», — пишет дочь политзаключенного.
Николай Автухович ставит своей голодовкой только одно требование — чтобы ему передавали письма. Теперь он лишен такой возможности: ему не передают даже письма от матери.