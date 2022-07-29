Зеленский представил нового командующего Силами спецопераций ВСУ 29.07.2022, 20:00

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Виктор Хоренко

Им стал Виктор Хоренко.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 июля, представил личному составу нового командующего Силами спецопераций ВСУ, бригадного генерала Виктора Хоренко.

Об этом сообщает Командование ССО в Facebook.

«Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день», — сказал глава государства.

Во время рабочей поездки в Одесскую область Зеленский встретился с военнослужащими ССО, поздравил их с Днем Сил спецопераций и вручил государственные награды.

«Хочу поблагодарить вас за ваше великое дело, за ваш героизм. Прошу продолжать делать все, чтобы враг чувствовал, что покоя здесь нет и никогда не будет благодаря вашей службе, благодаря операциям, которые вы проводите так, чтобы у врага земля горела под ногами», — заявил он.

25 июля Владимир Зеленский уволил командующего Силами спецопераций Григория Галагана и назначил вместо него боевого генерала Виктора Хоренко.

Григорий Галаган переводится на другое направление и для обновления СБУ назначен первым замруководителя Центра спецопераций А СБУ.

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