Российские банки начали массово отключать от долларов 29.07.2022, 20:39

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Санкции работают.

Вслед за крупнейшими государственными банками, попавшими под блокирующие санкции США, без возможностей проводить расчеты в долларах остается все больше и больше участников российской банковской системы.

Американские Citigroup и JPMorgan с конца июля рассылают письма российским кредитным организациям о закрытии корреспондентских счетов, без которых операции в американской валюте невозможны, сообщает Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров банков и источники, знакомые с ситуацией.

«Письма счастья» приходят всем, у кого есть счета в Citi и JPM: исключение американские банки готовы сделать лишь для Газпромбанка, через который проводятся расчеты за газ, и структур Московской биржи, в частности Национального клирингового центра.

По большому счету JPMorgan оставляет корсчета только для нескольких игроков, рассказывают источники Frank Media. Помимо ГПБ и Мосбиржи сохранить счета может Юникредитбанк, чьи корсчета находятся в материнской структуре - итальянской группе UniCredit.

Политика Citigroup аналогична: он обсуждает закрытие корсчетов для всех, за исключением ГПБ и Московской биржи, говорит еще один собеседник Frank Media.

Закрытие валютных корсчетов означает, что у банков растут риски по валютным обязательствам перед клиентами, объясняет один из источников. Перед началом войны физлица и юрлица держали на валютных счетах в России 280,7 млрд долларов. При этом банк может в любой момент лишиться валютных активов, которыми обеспечены эти обязательства, с учетом того, насколько быстро ужесточаются санкции.

ЦБ опасается и более радикального сценария - санкций против Национального клирингового центра, в результате которых операции с валютой не сможет проводить уже Московская биржа. Торги долларом де-факто будут парализованы, и ребром встанет вопрос: как определять курс?

На этот случай ЦБ прорабатывает с банками создание платформы, куда будут стекаться котировки валют, а курс будет определяться на основании данных от 10 крупнейших участников, рассказали Forbes источники, знакомые с позицией регулятора.

Для широкой публики это будет выглядеть как «курс ЦБ», говорит один из них. Но на деле планируется подобие рыночного механизма. Некоторые банки уже получили схему-механизм расчетов, рассказал собеседник Forbes в одном из брокеров.

ЦБ моделирует разные сценарии с участниками рынка, поскольку санкционные ограничения постоянно меняются, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.

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