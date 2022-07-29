«Сначала предлагали «пересидеть», а теперь нужно увольняться» 29.07.2022, 20:42

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Подробности зачистки в «Лодэ» рассказывают врачи.

«Наша Ніва» поговорила с сотрудниками медцентра «Лодэ», где в последнее время идут увольнения «нелояльных» врачей.

Вот что рассказывают люди:

«Вызовы на разговор к начальству начались еще недели три назад. Кого-то приглашают в отдел кадров, кого-то — к заведующему или директору либо к его заместителям. Там медикам сообщают: «Мы должны с вами прекратить сотрудничество. Вы в списках».

По слухам, в этих списках 13 человек.

Похоже, увольнения — инициатива не руководства «Лодэ». Начальство пыталось сохранить людей, некоторым сначала предложили сходить в отпуск, «пересидеть». Но после «неправильным» медикам все равно сообщили: «Все же вам придется уволиться».

Увольняться людям предлагают по соглашению сторон. Откуда списки, точной информации нет.

«Кто-то говорит, что спущены Минздравом. Известно, что начальство кому-то объясняло: списки из какого-то особого учреждения, из которого — сказать вам мы не можем.

Врачам начальники говорят примерно так: «Это политические списки, вы же взрослые люди, сами все понимаете. Нас вы удовлетворяете, но нам рекомендуют с вами не сотрудничать», — рассказывают «Нашай Ніве».

Руководство медцентра предлагает медикам из списков взять их на поруки либо написать покаяльное письмо или записать покаяльное видео. Куда будут передаваться эти письма или видео, где они будут публиковаться, докторам не говорят. Пока неизвестно о случаях, чтобы кто-то согласился каяться.

«Что они подразумевают под формулировкой «взять на поруки», не знаю. Но одному из медиков руководство «Лодэ» предлагало написать письмо, где медик должен пообещать, что не будет участвовать в протестах.

Увольняться соглашаются не все. Знаю, что одному доктору, который не захотел, начали отменять прием пациентов на следующий месяц. Начальство его расспрашивало: «Почему не хотите увольняться? Мы вас не понимаем как человека. Отказом уволиться вы подставляете весь коллектив медцентра!»

Начальники не грозят тем, кто не хочет увольняться, скорее уговаривают уйти «по-хорошему». Но говорят: вы больше нигде работать не сможете.

Может это не угроза, а будущая реальность?» — задается вопросом медик.

Тем, кто упорно сопротивляется увольняться по соглашению сторон, говорят напрямую: будем вынуждены искать статью, чтобы вас уволить.

«С работниками об увольнении разговаривает «старое» начальство. Но ходят слухи, что назначен некий новый заместитель, бывший подполковник, который будет «присматривать».

Я его не видел, имя не знаю, поэтому подтвердить, что это точно правда, не могу», — делятся врачи.

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