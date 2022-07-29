США расширили санкции в отношении России 29.07.2022, 21:18

Кто попал в список.

США расширили санкции в отношении России. В санкционный список включены два физических лица и четыре организации из РФ. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В частности, штрафные меры введены против руководителя Центра поддержки и развития общественных инициатив Натальи Бурлиновой и основателя Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александра Ионова.

Кроме того, санкции Вашингтона направлены на связанные с Бурлиновой и Ионовым организации - Антиглобалистское движение России (АДР), ООО «Ионов Трансконтинентал» и информационное агентство Stop-Imperialism («Стоп-империализм», SI), Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия».

«Внесенные сегодня в список физические и юридические лица играли различные роли в попытках России манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты и их союзников и партнеров, включая Украину», - приводит агентство Reuters выдержку из сообщения Минфина США.

Обвинения Минюста США в адрес Ионова

Между тем министерство юстиции США в этот же день предъявило Ионову заочное обвинение в «организации многолетней кампании злонамеренного влияния». Россиянин использовал для этого организацию АДР, добавили в Вашингтоне.

Согласно обвинительному заключению, Ионов действовал под надзором Федеральной службы безопасности РФ и вербовал политические группы в штатах Флорида, Джорджия и Калифорния, через которые «распространял пророссийскую пропаганду». Минюст не позволит России «сеять разногласия и распространять дезинформацию внутри Соединенных Штатов», указали в ведомстве.

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