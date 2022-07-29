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В Беларуси задержали блогера, который боролся с просроченными товарами в магазинах

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  • 29.07.2022, 21:24
  • 5,696
В Беларуси задержали блогера, который боролся с просроченными товарами в магазинах
Владислав Ободовский

Лукашисты выступают за продажу просроченных товаров?

Судя по соцсетям, сегодня был задержан блогер Владислав Ободовский. На его личных страницах появилось «покаяльное видео», на котором парень на фоне двери извиняется перед сотрудниками торговли, «которым он доставил неудобства». После этого его TikTok-аккаунт был удален, а на YouTube-канале осталось только одно видео, пишет «Вясна».

Парень занимался борьбой с наличием просроченных товаров в магазинах и в своей деятельности никоим образом не затрагивал политику.

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