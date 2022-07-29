Mircosoft отключил «Яндексу» облачные сервисы 12 29.07.2022, 21:26

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Об этом сообщили в Yandex Cloud.

«Яндекс» лишился доступа к облачным офисным сервисам Microsoft. Об этом сообщили в Yandex Cloud.

«К сожалению, мы получили уведомление о том, что компания Microsoft не продлила наш SPLA контракт. Мы продолжаем искать варианты возобновления сотрудничества с Microsoft, но пока не можем гарантировать, что наш контракт будет продлен», — сообщили в Yandex Cloud.

В связи с этим после 31 августа этого года лицензирование сервисов на базе продуктов Microsoft будет приостановлено.

Это означает, что 15 августа «Яндекс» ограничит возможность создания новых сервисов на базе Microsoft: кластеры управляемого сервиса SQL Server™, виртуальные машины с образами Marketplace (Windows Server, SQL Server, RDS). Текущие сервисы продолжат свою работу, но новые кластеры управляемого SQL Server и виртуальные машины на базе Windows Server развернуть не получится.

31 августа «Яндексу» придется выключить KMS-серверы, которые отвечают за лицензирование сервисов SQL Server, Windows Server и RDS. Также будут остановлены кластеры сервиса Managed Service for SQL Server™.

Кроме того, потеряют лицензии сервисы Loginom и Kaspersky, которые базируются на Windows Server. В настоящее время вендоры работают над версиями этих продуктов на Linux. В «Яндексе» обещали рассказать, когда они будут доступны.

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