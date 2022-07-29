МВД Украины: Сотни тысяч украинцев были вывезены на территорию РФ и Беларуси 7 29.07.2022, 21:41

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РФ также вывезла из Украины тысячи детей.

Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко заявила, что в Украине зафиксировали депортацию более 5600 детей на территорию страны-агрессора России, передает «Новое время».

«Согласно данным Национального информационного бюро, уже идентифицировано более 5600 детей, депортированных в страну-агрессор. Вместе с тем мы понимаем, что реальное количество действительно больше», — сказала она на брифинге.

По ее словам, сотни тысяч украинцев депортированы на территорию России и Беларуси.

«Сегодня нарабатывается механизм возвращения граждан», — сказала она.

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