МВД Украины: Сотни тысяч украинцев были вывезены на территорию РФ и Беларуси

МВД Украины: Сотни тысяч украинцев были вывезены на территорию РФ и Беларуси7
- 29.07.2022, 21:41
- 2,394
РФ также вывезла из Украины тысячи детей.
Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко заявила, что в Украине зафиксировали депортацию более 5600 детей на территорию страны-агрессора России, передает «Новое время».
«Согласно данным Национального информационного бюро, уже идентифицировано более 5600 детей, депортированных в страну-агрессор. Вместе с тем мы понимаем, что реальное количество действительно больше», — сказала она на брифинге.
По ее словам, сотни тысяч украинцев депортированы на территорию России и Беларуси.
«Сегодня нарабатывается механизм возвращения граждан», — сказала она.