Многодетный отец Николай Шеметов вышел на свободу из колонии «Волчьи норы»
- 29.07.2022, 21:58
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Он полностью отбыл срок.
Николай Шеметов сегодня закончил отбывать двухлетний срок в исправительной колонии № 22 и вышел на свободу. У Николая четверо несовершеннолетних детей, пишет «Вясна».
32-летний Николай был задержан 21 декабря 2020 года на пороге школы, куда он отводил свою дочь. Его обвинили в том, что 27 сентября 2020 года организовал совместные действия, грубо нарушающие общественный порядок, через администрирование дворового телеграм-чата.
16 июля судья Дмитрий Карсюк наказал Шеметова 2 годами колонии. Кроме этого, суд постановил взыскать с него компенсацию Минсктрансу: 33 771 рубль 63 копейки.