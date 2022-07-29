Пентагон: Украина достигла уровня обороны, чтобы держать россиян в тупике 1 29.07.2022, 22:05

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Украинские воины достигли такого уровня обороны по двум причинам.

США считают, что Украина достигла такого уровня обороны, который позволяет держать армию России в тупике.

Об этом заявил неназванный чиновник Пентагона в разговоре с представителями СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Кейтлин Дорнбос.

По словам представителя Пентагона, американская сторона считает, что такого уровня обороны украинская сторона достигла по нескольким причинам, в частности, из-за морального состояния и потерь россиян.

«Другая причина может заключаться в том, что украинцы стали очень эффективными в поиске и уничтожении российского командования и центров управления, а также в уничтожении большого количества российских средств», — цитирует корреспондент чиновника оборонного ведомства.

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