Зеленский провел совещание по российскому теракту в Еленовке 1 29.07.2022, 22:13

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Владимир Зеленский

Что решили.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками по российскому теракту в Еленовке, в результате которого погибли десятки пленных.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Сообщается, что в совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По результатам этого совещания было принято совместное заявление в отношении теракта в Еленовке.

Сам президент в Telegram сообщил, что на совещании подробно обсудили теракт, устроенный россиянами в Еленовке.

«Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист. ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать», — отметил Зеленский.

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