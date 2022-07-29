Зеленский провел совещание по российскому теракту в Еленовке

Зеленский провел совещание по российскому теракту в Еленовке1
- 29.07.2022, 22:13
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Что решили.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками по российскому теракту в Еленовке, в результате которого погибли десятки пленных.
Об этом сообщает сайт президента Украины.
Сообщается, что в совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк и омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По результатам этого совещания было принято совместное заявление в отношении теракта в Еленовке.
Сам президент в Telegram сообщил, что на совещании подробно обсудили теракт, устроенный россиянами в Еленовке.
«Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист. ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать», — отметил Зеленский.