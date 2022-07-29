ВСУ ликвидировали командира Костромского полка ВДВ ВС РФ 29.07.2022, 22:21

4,130

Иван Поздеев был ликвидирован снайпером.

Снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ Ивана Поздеева.

Об этом сообщил источник Guildhall в украинской разведке.

«28 июля во время рекогносцировки местности снайпер Вооруженных Сил Украины ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) 88 парашютно-десантной дивизии Западного военного округа Вооруженных Сил РФ Ивана Поздеева», — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что отдельные подразделения 331-го парашютно-десантного полка фиксировались в районе населенного пункта Архангельское в Херсонской области на Криворожском направлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».