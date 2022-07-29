Ученые сделали бумажную батарейку, которая активируется водой 29.07.2022, 22:51

Батарейка смогла питать небольшой будильник с ЖК-дисплеем.

Батарейка из бумаги, активирующаяся водой и разлагающаяся после утилизации, разработана учеными из Швейцарии. Заряда хватило на подпитку будильника с жидкокристаллическим экраном, сообщается в материале журнала Nature.

Батарейка Empa, как предполагается, может использоваться для питания «умных» транспортных этикеток, экологических датчиков и в одноразовых медицинских диагностических устройствах. Аккумулятор состоит из нескольких соединенных между собой ячеек. Площадь каждой равна одному сантиметру (или 0,4 дюйма), при этом бумажная основа пропитывается хлоридом натрия (поваренная соль). Один конец покрыт воском, к которому прикреплены два провода.

Одна сторона бумаги несет чернила, причем с содержанием графита — они выполняют роль катода. С другой стороны бумажки чернила другие, с цинковым порошком — анод. Поверх этого нанесено третье покрытие (с графитовыми хлопьями и сажей) — оно соединяет катод и анод с проводами. Когда на «батарею» попадает немного воды, жидкость растворяет соль в бумаге, тем самым высвобождая заряженные ионы. Они рассеиваются по увлажненной электролитом бумаге и заставляют цинк в аноде окисляться и высвобождать электроны. «Эти электроны переносятся с цинксодержащего анода на графитовый катод, где они переходят в кислород из окружающей среды и, следовательно, восстанавливают его», — заключает исследователи.

Если упростить: испытания показали, что двухэлементная версия батареи успешно смогла питать небольшой будильник с ЖК-дисплеем. Причем оказывается достаточно только двух капель воды, чтобы активировать один элемент в течение 20 секунд. Напряжение батареи достигало 1,2 вольта. Производительность элемента снизилась только через час.

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