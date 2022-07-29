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Белорусам с польским гуманитарным видом на жительство можно ездить на родину

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  • 29.07.2022, 23:01
  • 2,266
Белорусам с польским гуманитарным видом на жительство можно ездить на родину

Об этом сообщили в МВД Польши.

Об этом свидетельствует официальный ответ, данный на обращение руководителя департамента правовой помощи Центра белорусской солидарности Ольги Добровольской в МВД Польши.

29 июля пришел ответ от Департамента международных дел и миграции МВД, который сводится к следующему:

выезд гражданина Беларуси в страну происхождения не будет сам по себе являться основанием для отзыва разрешения на временное пребывание, выданного на основании ст. 186 ч. 1 п. 9 Закона об иностранцах.

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