Оккупанты неудачно пошли в наступление на Запорожье 5 29.07.2022, 23:06

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Морпехи – убиты, техника –- сожжена.

На фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины в Херсонской и Николаевской областях, оккупанты предпринимают неудачные попытки наступления на других направлениях с большими потерями.

Об этом пишет журналист Роман Цымбалюк.

Так, подразделения 177-го отдельного полка морской пехоты (в/ч 87852, Каспийск) попытались занять несколько населенных пунктов в Запорожской области.

«Результат для ВС РФ оказался совершенно неутешительным: населенные пункты не захватили, технику уничтожили, множество людей потеряли (около 98 военнослужащих погибли и более 127 ранены)», – говорится в сообщении.

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