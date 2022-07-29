Славомир Сераковский: Белорусы на стороне украинцев 29.07.2022, 23:30

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Славомир Сераковский

Они очень активно приобщились к сбору на «Байрактар» для Украины.

Более 215 тысяч поляков присоединились к сбору средств на "Байрактар" для украинцев. Новини.LIVE пообщались с инициатором акции, польским журналистом Cлавомиром Сераковским, и узнали, насколько охотно поляки присоединились к сбору, какую наибольшую сумму пожертвовали и что ему нравится в Украине.

— Польская акция "Купим Украине Bayraktar" принципиально отличалась от литовской. В Литве готовились несколько недель, правительство активно участвовало, агитировала премьер-министр Ингрида Шимоните. Я начал заниматься сбором средств без какой-либо подготовки, спонтанно и не мог рассчитывать на помощь со стороны правительства, потому что в Польше есть радикальный раскол, а я левоцентристский журналист.

Я пытался сделать эту акцию вне политики, поэтому избегал заявлений и приглашал всех

Присоединилось немало правоцентристких сил, я очень рад этому. Стоит отметить, что наш сбор проходил во время праздников и при безумной инфляции в Польше — самой высокой в Евросоюзе. Так что при таких условиях мы получили нужную сумму довольно быстро.

Непосредственным вдохновением стала статья, которую я прочитал в газете во время путешествия самолетом. Там было написано, что турецкая компания решила передать Украине три "Байрактара" бесплатно, а деньги могут быть направлены на гуманитарную помощь. Я подумал: "Нельзя упускать этот шанс! Если мы тоже соберем деньги, Украина получит двойную помощь. Конечно, все зависит от турецкой компании. Если Bayraktar не отдадут бесплатно, мы перечислим средства на его закупку".

— Сколько человек приобщилось к сбору средств?

— Уже больше 215 тысяч поляков. Многие перечисляли средства по несколько раз, даже есть такие, что по десять раз присылали деньги. И люди продолжают присоединяться к акции. Поскольку желающих помочь украинской армии очень много, мы продлили сбор до конца недели. Сумма уже превысила 5 миллионов евро. Самые большие донаты, которые нам перечисляли, по 100 тысяч злотых, это примерно 25 тысяч евро.

— Были ли во время сбора средств вдохновленные истории?

— Много. Очень активно приобщились к сбору белорусы. Они собрали около 100 тысяч злотых, хотя сами они сейчас не в лучшем финансовом состоянии.

В 2020 году я был на протестах в Беларуси и знаю, что белорусы ненавидят Лукашенко и в основном на стороне украинцев

Есть также много трогательных историй. Дети отказались от подарков на дни рождения и просили родителей перечислить деньги на Bayraktar. Молодые супружеские пары хотели, чтобы их друзья вместо цветов донатили украинцам. А один человек с инвалидностью, господин Яцек, пожертвовал 5 злотых – это максимум, что он мог отдать из своего небольшого достатка в 750 злотых пособия в год. Через два дня мы собрали для него более 80 тысяч злотых.

К собранию присоединились многие представители власти и знаменитостей. Мы также организовали серию аукционов. Одной из ставок был ужин с депутатом Европарламента Радеком Сикорским или день на съемочной площадке с режиссером и актрисой Агнешкой Холланд. Мы также выставляли на аукцион картинки украинских детей.

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