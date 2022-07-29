Залужный: Мы отомстим России за каждого погибшего или искалеченного 29.07.2022, 23:38

1,962

Валерий Залужный

Военные преступления не имеют срока давности.

Зверства россиян, которые они творят над украинскими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. Об этом написал в Facebook Главком ВСУ Валерий Залужный.

Главком подчеркнул, что Россия – это государство-террорист, и что «в отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права».

«В то же время мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, сосестер и мирных граждан... Знайте, враги, вам не будет места на Земле».

Он также напомнил, что военные преступления не имеют срока давности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».