Белорусы одержат победу 29.07.2022, 23:54

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Это неизбежно.

Многие белорусы столкнулись с печальными и демотивирующими последствиями репрессивной лукашистской политики. Жизнь изменилась и уже никогда не будет прежней. С одной стороны, с территории Беларуси летят ракеты, тысячи украинцев погибают, а белорусов пытают в тюрьмах, и нельзя оставаться в стороне от политики по всем морально-этическим соображениям, но с другой — наши мысли заняты насущными вопросами как выжить, прокормить семью, да и просто не сойти с ума, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

В этом ворохе событий очень важно уметь сохранять внутренние ресурсы, уметь и абстрагироваться, и уже с новыми силами продолжать делать всё возможное для борьбы. Больше слушайте себя, рефлексируйте, и отличайте едкую бессмысленную жалость к себе от банальной усталости и потребности в отдыхе. Если продолжать падать в яму самоедства и пессимизма, выбраться будет всё сложнее: вы начнёте тратить все свои внутренние ресурсы на негативные эмоции, и сил даже на базовое выживание будет не хватать. Все идеи на тему борьбы с режимом в лучшем случае запутаются в ловушке прокрастинации, а может быть, и вовсе, начнётся поиск виноватых, чтобы очистить собственную совесть.

Нам остаётся только принять существующую действительность. И пока мы бездействуем, другой реальности не предвидеться. Наш протестный потенциал неисчерпаем, белорусы — осознанный и интеллектуальный народ (7 место в мире по тестированию IQ). Я верю, мы обязательно ещё раз соберёмся все вместе, только уже на победном марше. А пока время побыть стратегами — и придумать, как же нам всё-таки победить и вырваться из лукашистского плена.

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