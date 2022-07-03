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«Под боком у Путина оказывается все больше пороховых бочек»

  • 3.07.2022, 8:15
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«Под боком у Путина оказывается все больше пороховых бочек»

По периметру РФ запылало.

Россия утрачивает контроль над ближним зарубежьем: в Узбекистане начались волнения, которые могут развиваться по казахстанскому сценарию, пишет «Кремлевский мамковед».

Митинги начались в республике Каракалпакстан, которая после распада СССР вошла в состав Узбекистана, но сохранила за собой право выхода из страны по итогам референдума. Поводом для протестов стали предложенные президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поправки к Конституции, одна из которых лишает Каракалпакстана суверенного статуса. К слову, поправки также предполагают продление срока президентских полномочий с 5 до 7 лет.

Интересно, что протесты в Узбекистане и Казахстане имеют много общего: главы государств пришли к власти недавно и неминуемо включились в конфликт интересов со «старыми» элитами. Аналогичный сценарий может реализоваться и в Туркмении, где в марте текущего года на смену Гурбангулы Бердымухамедову, занимавшему президентское кресло с 2006 года, пришел его 40-летний сын.

Регион, ранее полностью подконтрольный Путину, входит в период нестабильности. Силовики, при Каримове укрепившиеся в статусе никому неподконтрольной группы, могут использовать введенный в Каракалпакстане режим ЧП для оказания давления на президента. У этой ситуации есть две траектории развития – капитуляция Мирзиёева и установление силовиками полного контроля над системой или вступление президента в аппаратную борьбу, исход которой непредсказуем.

Так или иначе, под боком у Путина оказывается все больше пороховых бочек.

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