Авиация ВСУ уничтожила пункты управления российских войск

Авиация ВСУ уничтожила пункты управления российских войск3
- 3.07.2022, 8:28
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Сожжено множество техники врага.
Украинская авиация уничтожила два пункта управления российских войск и много техники.
Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
Авиация ВСУ отработала практически по всей линии фронта: в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив более десяти групповых вылетов.
В результате воздушных операций уничтожены два полевых склада боеприпасов, 20 боевых бронированных машин, 10 танков и позиция самоходной артиллерийской установки.
Напомним, в субботу, 2 июля, украинская авиация нанесла сокрушительный удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного в Николаевской области.
Ранее ВСУ остановили наступление оккупантов авиаударами под Лисичанском.
До этого украинская авиация нанесла удары по скоплению живой силы и военной техники россиян в Херсонской области.