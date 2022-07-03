Почему Болгария поругалась с Россией Борис Бабин

3.07.2022, 8:43

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Это может привести к потере влияния «пророссийского лобби» в стране.

За последние месяцы в Болгарии нарос парламентский кризис, прямо связанный с российской агрессией. В частности с марта упомянутый президент Радев, который, по словам европейской прессы, "не скрывает свое русофильство", предпринимал последовательные шаги, чтобы остановить болгарскую помощь Украине и удовлетворить требования "Газпрома" об оплате газа в рублях.

В то же время из-за отсутствия у президента Радева соответствующих полномочий, его заявления и призывы не остановили про-европейскую политику болгарского правительства, возглавляемого Кириллом Петковым. После этого в Болгарии состоялась политический кризис, формально обусловлена отзывом из правительства министров от популистской партии Славы Трифонова "Есть такой народ", которая могла привести к устранению Петкова от власти.

Болгарский премьер публично обвинил в кризисе российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову, упомянутого Трифонова, лидера пророссийской партии "ГЕРБ" Бойко Борисова и олигарха Деляна Пеевски, находящегося под санкциями США. После этого правительство Болгарии объявило о решении выслать из страны 70 российских "дипломатов и сотрудников дипломатических представительств", что опять-таки вызвало истерию со стороны партии "ГЕРБ" и очередные противоречивые заявления президента Радева.

В последующем Россия прибегла к прямому шантажу и угрозам по Болгарии и пока агрессор обещает, в случае неизменности болгарских требований относительно дипломатов, прекратить работу российского посольства в Софии и болгарского в Москве.

В то же время стоит спрогнозировать, что в условиях такого прекращения отношений и постепенного присоединения Болгарии к нефтяному и газовому эмбарго Европейского Союза влияние "пророссийских кругов" в этой стране будет ослабевать, в том числе и в "крымском измерении".

Кроме того, последовательные неудачи российского Черноморского флота в агрессии против Украины, ярким примером которых стала потеря оккупантами контроля над островом Змеиный, также лишают упомянутые "пророссийские круги" традиционных аргументов о якобы российскую "непобедимости" в регионе.

Впрочем, в ближайшее время стоит ожидать существенных провокаций россиян против проевропейских политиков Болгарии, а также преступных деяний российских спецслужб против важных болгарских инфраструктурных объектов, а также торговых и государственных судов этой страны Европейского Союза в качестве своеобразной преступной "мести" Кремля.

Борис Бабин, «Главред»

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